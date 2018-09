Blev næsten løbet over ende

Der er plads til 30 spisende gæster i India Royale på Søborg Hovedgade. Den autentiske indiske mad laves af køkkenchef Shoukar Singh (tv.) og tandoorichef Vijay Singh. Her ses de sammen med ejer Simran Arora i den nye restaurant. Foto: Kaj Bonne.

India Royale er startet på Søborg Hovedgade med rigtig mange kunder

Af Jan Løfberg

I Gladsaxes nærområde har den indiske restaurantkæde India Royale fået et særdeles godt ry. Det er derfor ingenlunde mærkværdigt, at India Royale nu har åbnet sin fjerde restaurant på Søborg Hovedgade 118.

Det startede med at indehaver Simran Arora åbnede en stor restaurant i Lyngby. Med sine 150 pladser er denne restaurant stadig flagskibet. I Bagsværd er der en take away-restaurant, mens de to seneste i Hellerup og Søborg både tager imod spisende gæster og take away.

For knap tre uger siden åbnede India Royale i Søborg. Forventningerne hos restaurantkædens mange stamkunder var store. Men uheldet var ude.

Overrendt

Gladsaxe Bladet fik flere læserreaktioner på meget skuffede kunder: – Jeg skal være den første til at beklage. Starten var ikke optimal. Vi var ramt af forskellige startvanskeligheder, og det blev så heller ikke bedre af, at vores gasblus ikke fungerede. Det tager ekstra tid at ordne take away, og vi blev simpelt hen overrendt af så mange kunder, at nogle fik en alt for lang ventetid, siger ejeren Simran Arora.

– Når man åbner en ny restaurant, så går der altid lidt tid, før det hele kører perfekt. Vi arbejder hårdt på at gøre det bedre hele tiden, lover Simran Arora, der allerede kan se, at restauranten er pænt fyldt med tilfredse kunder.

– Vi lå i Søborg tidligere, men det var svært for kunderne at parkere. Nu er vi en del af de mange spisesteder på Søborg Torv, hvor det er meget nemmere at finde plads til bilen. Det er i øvrigt pudsigt med Bagsværd og Søborg – folk i Bagsværd tager ikke lige bilen til Søborg eller omvendt. Folk er meget knyttet til den by, de bor i, vurderer Simran Arora.

Nu kører gasblusset for fuld skrue på Søborg Hovedgade. Simran Arora ser frem til at kunne tilbyde den lækre indiske mad – som man allerede kender så godt i Lyngby, Hellerup og Bagsværd – for Søborgs borgere. Menukortet er proppet med de kendte indiske specialiteter, og der er også mange vegetarretter at vælge imellem.