De løb og lærte

Af Niels Rasmussen

1.222 elever fra de kommunale 4.-6. klasser deltog i torsdags i en verdenspremiere. De var med i orienteringsløb for skoleelever i området bag nogle af højhusene i Høje Gladsaxe. Der var dels en sprintdistance, dels en rute med mange poster ned mod moseområdet. Kommunen arbejdede sammen med orienteringsklubben OK 73, så de mange deltagere bedre kunne finde vej. Dagen gik ikke alene ud på at få motion. Der var adskillige læringsmål om at samarbejde som et hold, hvor alle deltagere kom i mål samtidig, om at læse kort, om at holde øje med tiden og om at tage ansvar. Der var forskellige ruter med forskellige sværhedsgrader, så den stod enten på sprintruter eller ruter med mange poster ned mod moseområdet. Foto: Kaj Bonne.

