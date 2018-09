Det blev bedre af at begynde helt forfra

Ann Carina Schødt fra Bagsværd har skrevet romanen om den begavede Martin. Foto: Kaj Bonne

Ann Carina Schødt fra Bagsværd sender sin første roman på gaden 27. september

Når Ann Carina Schødts roman ”Fra et hjørne af Martin” udkommer torsdag 27. september, så er det frugten af et årelangt arbejde, der begyndte med, at et lille frø blev sået i 1990 og taget op igen i 2010. Det var her Ann Carina Schødt begyndte at skrive om ”Martin” – en 17-årig gymnasiast, der er forelsket i den meget ældre Nina.

– Det første, jeg skrev, var ikke særlig godt, men så begyndte jeg at lege med sproget og med at springe mellem tid og sted. Mellem den unge Martin og Nina, og den voksne, gifte Martin, der bliver forladt af sin kone Fay, fortæller den 49-årige romandebutant fra Bagsværd.

Da hun for over to år siden talte med forlagsredaktøren om det færdige manuskript, var den umiddelbare tilbagemelding, at bogen skulle forkortes: – Det var et træls

arbejde, indrømmer Ann Carina Schødt.

Nyt udkast

Det endte med, at Ann Carina kastede hele manuskriptet over skulderen og begyndte helt forfra. Hun skrev simpelt hen en helt ny bog. Det er nu endt med en roman, der kun er en tredjedel så lang, som det første udkast, og nu mærker man på forfatteren, at hun denne gang er tilfreds med slutproduktet. Hun har nemlig fundet sin stemme.

Det kan være en både ensom og frustrerende kamp at skrive en bog, men Ann Carina Schødt er ikke helt uvidende om det skriftlige håndværk. Som ganske ung udgav hun i 1989 en digtsamling, og hun har også udgivet det faglitterære værk ”Behovsbestemt HR-ledelse”. Endvidere har hun været blogger i en årrække hos Jyllands-Posten. Undervejs i hele processen har hun haft sin mand Jens som sparringspartner: – Jeg blev gift med den bedste kritiker, man kan tænke sig.

– ”Fra et hjørne af Martin” er en roman om at være begavet, fortæller Ann Carina Schødt.

Dermed flugter fiktionen den virkelige verden, hvor Ann Carina Schødt i det daglige arbejder med de 10 procent bedst begavede danskere, som ikke nødvendigvis er medlemmer af Mensa eller er sociale outsidere: – Det er udadtil helt velfungerende mennesker, som bare er bedre begavede end gennemsnittet. Men deres begavelse gør, at de har nogle udfordringer. Meget ofte drejer det sig om kommunikation. For eksempel kan de hoppe direkte fra A til Z, fordi de synes, at det mellemliggende er helt oplagt. Eller også kan deres vej fra A til Z gennemgå samtlige bogstaver. I begge tilfælde taber de andre, som har svært ved at følge dem. De begavede tænker ikke som flertallet. De er og føler sig grundlæggende anderledes, siger Ann Carina Schødt.

Hendes hovedperson Martin har det også sådan. Han føler sig anderledes og vil meget hellere være ”helt almindelig”. Begavelsen hæmmer ham og skaber et indre kaos.

”Fra et hjørne af Martin” er den første bog i en romantrilogi om den begavede arkitekt Martin og hans familie. Næste roman ventes at udkomme til foråret 2019.

Du kan bestille bogen gennem http://belastendebegavet.dk/ydelser-priser/roman-om-at-vaere-begavet/ og Ann Carina Schødt vil returnere et dedikeret eksemplar.