Eksotiske eventyr og romantik

Hircano Soares som Iqbal i ”Iqbal og den indiske juvel”. Foto: Filmcompagniet

Alsidigt program i Bibliografen

Af /

Den kække Iqbal vender tilbage i ”Iqbal og den indiske juvel”, hvor Iqbals tante Fatwa udnævnes til vogter af den indiske juvel. Derfor tager Iqbal og hele familien til Indien for at overvære ceremonien.

Ikke alt går dog helt som planlagt til ceremonien, da den uvurderlige juvel bliver stjålet. Hvad der skulle have været en minderig og hyggelig genforening med den indiske familie, udvikler sig nu helt katastrofalt, da Iqbals far bliver beskyldt for tyveriet og smides i fængsel. Iqbal og vennerne må nu lægge deres hidtil mest indviklede plan, hvorefter jagten går gennem New Delhis farvestrålende og eksotiske gader i håb om at finde både den indiske juvel og redde far.

Mere stilfærdigt går det for sig i ”Bare Juliet”, hvor Annie, spillet af Rose Byrne, er træt af sit kedelige forhold til Duncan, passende underspillet af Chris O’Dowd. Duncan er enorm fan af musikeren Tucker Crowe, spillet af Ethan Hawke. En dag dukker helt særlig udgave af Tuckers 25 år gamle hit pludselig op i Duncans post, hvilket bliver begyndelsen på et møde med den utilregnelige, men betagende kunstner; et møde der sender de to kæresters liv i en helt ny og uventet retning.

”Bare Juliet” er baseret på romanen af Nick Hornby, der er manden bag så succesfulde filmatiseringer ”About a Boy” og ”High Fidelity”.

Ovenstående film har begge premiere i Bibliografen torsdag 20. september.