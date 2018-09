Elevgruppe medvirker ved stor fejring

Ofte går det hurtigt med at blive en del af orkestret. Ikke mindst fordi eleverne er med i samspil, der i den grad er udviklende. Foto: Privat.

FDF Gladsaxe Brass Band fylder 50 år

Ved den stort anlagte fødselsdagskoncert lørdag 6. oktober i Grønnemoseskoles festsal medvirker FDF Gladsaxe Brass Bands elevgruppe. Det lille ensembles medlemmer vil med et par numre vise, hvad de kan på deres vej til at blive optaget i bandet. ”Det bliver en stor oplevelse for dem,” siger Orkesterleder Kim Kjær Andersen. ”Vi håber, at der kommer rigtig mange til koncerten, så det bliver det største publikum, de endnu har spillet for.”

Elevgruppen er dog allerede relativt rutineret, idet den for eksempel har medvirket ved Go’Nat Bagsværd og ved De Danske Årsmøder i Sydslesvig.

Senere på efteråret venter en stor begivenhed med deltagelse i FDFs landskursus for brass band elever; og til foråret skal gruppen fremføre et selvstændigt program ved FDFs Koncertstævne.

Eleverne hos FDF Gladsaxe Brass Band tilbydes gratis undervisning, og efter ganske kort tid desuden sammenspil.

Bandet optager elever, piger såvel som drenge, fra de er ca. 9 år. Undervisningen forestås af bandets meget kompetente instruktører, og finder sted i Buddinge Kirkes lokaler. Bandet lægger stor vægt på, at børn, unge og voksne kan være sammen i et spændende og inspirerende musikalsk miljø, hvor der er plads til alle.

Der kan findes flere oplysninger på bandets facebook- og hjemmeside.