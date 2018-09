Forebyggelse bedre end helbredelse

Politikadetterne skal blandt andet lære at foretage anholdelser for at få en forståelse af betjentenes arbejde. Foto: Privat.

Skoleelever fra Gladsaxe skal styrke forholdet til politiet i nyt projekt

I de kommende måneder skal ti folkeskoleelever fra Gladsaxe lære på egen krop, hvad det vil sige at være politibetjent. Sammen med rigtige betjente skal de blandt andet lære selvforsvar, kontrollere politihunde og foretage anholdelser i forskellige opstillede situationer.

Projektet hedder Politikadet Junior og blev udviklet af Københavns Vestegns Politi i 2015. Tiltaget skal være med til at skabe en tættere relation til politiet og mindske de 12 til 14 år gamle elevers risiko for at ende i et kriminelt miljø.

I torsdags gik elever fra Mørkhøj, Grønnemose, Enghavegård og Søborg Skole i gang med forløbet, der foregår hver torsdag frem til 6. december. I fællesskab skal de både lære politiarbejdet og sig selv at kende. Projektet handler nemlig også om at give eleverne et bedre selvværd.

Adrenalinsusende øvelser

– Eleverne får en forståelse af, at politibetjente ikke bare er en uniform, men et menneske, man kan have en rigtig god relation til. Nogle af de unge kan have en opfattelse af, at de ikke er gode nok enten fagligt og socialt. At få succesoplevelser er derfor også en del af det, instruktørerne arbejder på at skabe for de unge, fortæller Peter Bach Bjerregaard, SSP-konsulent i Gladsaxe.

Under forløbet skal kadetterne sammen med deres instruktører, som er rigtige politibetjente, blandt andet foretage en ransagning, være på vagt til en Superliga-kamp og kaste sig ud i en rigtig optagelsesprøve til politiet. Inden da har de været igennem et kort introforløb, hvor de har lært at bruge basale værktøjer som politiradio, selvforsvar og førstehjælp.

Alle de værktøjer fik de brugt, da de på Politiskolen i Brøndbyøster skulle anholde en butikstyv, stoppe et husspektakel og anholde voldelige, berusede gæster på en bar i opstillede situationer.

– Man mærker tydeligt, at de er meget nervøse, inden de går ind til en opgave. De begynder undervejs at kunne se, at de ting, de har lært i løbet af forløbet, kan bruges, når de skal løse en politiopgave. Når de så har løst den, kan man virkelig se, hvor glade de er. De er alle høje på en positiv energi over at have løst situationen, og det er rigtig rart for dem og os som instruktører, siger instruktør Agim Memisi.

’Mit hjerte pumpede helt vildt’

– Det var sjovt at stoppe en forbrydelse, men det var også hårdt. Mit hjerte pumpede helt vildt hurtigt, men til sidst fik vi styr på situationen. Jeg har lært meget. Man skal både have respekt og disciplin som politibetjent, og det vidste jeg ikke, før jeg var med i det her forløb. Jeg føler, at jeg kender betjentene rigtig godt nu, fortæller kadet Yasin Kebsi.