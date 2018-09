Fuld åbning i daginstitutioner

-

Af Kirsten Wilhelmsen

I Gladsaxe Bladet 18. september kunne jeg læse at det koster 5,5 millioner ekstra at droppe lukkedagene i daginstitutionerne.

Det kunne være interessant hvis kommunen ville gøre rede for hvordan den besparelse beregnes.

Personalets løn er den samme enten de holder ferie i uge 30 eller 31, bygningerne ligger der stadig og som de selv siger, er det et tidspunkt med lavt børnetal , så der ville sjældent blive brugt vikarer på disse dage.

Hvis tallet er en gennemsnitspris for en åbningsdag mener jeg , at Gladsaxe straffer børn, forældre og personale med tvungne feriedage, samt med en besparelse som kan formodentlig kan mærkes hele året i daginstitutionerne.