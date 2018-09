Håndværkere bør også hyldes

Det er i orden at fejre studenterne men andre bør med i ordningen mener DF

Af Niels Rasmussen

Efter normalt 12 års skolegang er det en herlig følelse at få sat studenterhuen på hovedet. Så skal der festes.

I Gladsaxe danses der bl.a. rundt om bronzedamen i parken ved rådhuset, og der er lidt til sulten og lidt til tørsten, inden studenterne skal tilbage til gymnasiet for at køre rundt til forældrene.

Men det er vel lige så god en dag for unge håndværkere, der også har ydet en skoleindsats for at komme videre.

Så Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti har i forbindelse med budgetforhandlingerne spurgt, hvad omkostningerne er ved Gladsaxes årlige studentergilde i rådhusparken.

Forvaltningen har svaret, at i forbindelse med borgmesterens arrangement for studenterne i Rådhusparken lørdag 30. juni 2018 er afholdt udgifter til forplejning for 9.995 kr. fra rådhusets kantine.

Det personalemæssige tidsforbrug til forberedelse, opsætning m.v. af aktiviteter på rådhuset medregnes normalt ikke som en direkte udgift til arrangementer.

I forbindelse med arrangementet for studenterne i Rådhusparken kan det oplyses, at der konkret er anvendt 8 personaletimer i Kursus- og Mødeservice, hvilket iht. overenskomst for Tekniske Servicemedarbejdere svarer til 3.047 kr.

Det samlede arrangement inkl. mandetimer i Kursus- og Mødeservice udgør 13.042 kr.