Han ved hvor skoen trykker

Foredrag på Hovedbiblioteket om maniodepressiv psykose

Af Niels Rasmussen

I 2004 fik fysioterapeuten Mads Trier-Blom diagnosen bipolar affektiv lidelse, der tidligere hed maniodepressiv psykose.

I 2010 ændrede han sin tilgang til sygdommen. I stedet for at være rask søgte han mental sundhed. For et menneske med en sygdom må netop være sundt for at kunne forebygge symptomer. Som en linedanser skal han balancere mellem mani og depression, mellem at være syg og at være rask og mellem galskab og genialitet.

Det holder han foredrag om torsdag 27. september mellem 19 og 21 på Hovedbiblioteket Søborg Hovedgade 220.

På en levende og inspirerende måde viser Mads, at vi alle kan optimere vor mentale sundhed; men det kræver en indsats både fra den enkelte og fra omgivelserne.

Mads tager udgangspunkt i sin egen historie med psykisk sygdom,

Information: www.bedrepsykiatri.dk

Telefon: 30 23 65 90.