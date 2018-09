Her har de nordiske guder en chance

Næstformand i Harreskoven Blótgilde, Pia Struck, serverede en slags mjød på Gladsaxedagen. Foto: Kaj Bonne.

Harreskovens Blótgilde er en menighed, der dyrker de nordiske guder

Af Jan Løfberg

I Danmark troede vi på Thor og Odin, før Harald Blåtand kristnede danerne. Herhjemme findes stadig det, som kaldes fra asatro, der er en nutidig religion som har til formål at videreføre den åndelige tradition, som vi kender fra den nordiske mytologi.

De nordiske guder dyrkes blandt andet i Harreskovens Blótgilde. Menigheden blev stiftet i 1996 under navnet Gladsaxe Blótgilde, men to år senere tog man navneforandring til det nuværende navn, som er taget efter Hareskoven, hvor foreningens ritualer som oftest finder sted. I gamle dage stavedes Hareskoven med to ”rr’er” – deraf navnet, som ikke har noget at gøre med en hare. Det kommer af det nordiske ord ”Hárg”, som betyder stendynge eller et alter i det fri. Harreskovens Blótgilde blev grundlagt for blandt andet at genindføre asatroen som en fuldgyldig tro. I dag kan Harreskovens Blótgilde således med godkendelse fra Familiestyrelsen forrette juridisk gyldige vielser af både samkønnede og modsatkønnede par.

Asatroens etiske retningslinjer går på at give mennesker gode råd. Værdier som gæstfrihed, mådeholdenhed, selverkendelse og visdom påskønnes i foreningen.

Du kan læse mere om foreningen på www.blotgilde.dk