Hovedgaden er altså en ”racerbane”

-

Af Morten Frank

Med interesse har jeg læst Ole Skralds svar vedr. Bagsværd Hovedgade som ”racerbane”.

Det er en kendsgerning, at hele strækningen fra rundkørslen og ud til ring 4 er en racerbane.

Jeg har i mere end ½ år uden held forsøgt at få både forvaltningen, politiet og politikerne til at gøre noget ved problemet.

Der blev for nyligt lavet en hastighedsmåling på Buddinge Hovedgade.

Den viser, at der dagligt er mere end 1.200 biler der overtræder hastighedsbegrænsningen.

Der er dagligt mere end 250, der kører mere end 60 km/t.

Forvaltningens kommentar er: ”…det er ikke vores vurdering, at det gør det påkrævet med yderligere hastighedsdæmpende tiltag”

Politiet siger: ”Det ses desværre ofte, at trafikanter ignorerer færdselsreglerne… Politiet har ikke mulighed for at være til stede alle vegne og til alle tider.”

Nogle få politikere fra udvalget har svaret mig, og samstemmende kan det siges, at de ikke vil gøre andet end at beklage.

Jeg ønsker Ellen Bennich al mulig held med at råbe Ole Skrald og andre op, men jeg er bange for, at de ikke lytter.