Jubilæumstur til Sønderjylland

32 spejdere og ledere fra KFUM Søborg slog lejr i Rudbøl nær en marskgård. Foto: Privat.

Søborgs KFUM-spejdere holdt en sommerlejr under temaet ”lige til grænsen”

KFUM-Spejderne i Søborg valgte at fejre gruppens 25-års jubilæum med en jubilæumslejr i Sønderjylland. I slutningen af juli tog 32 spejdere og ledere derfor til Rudbøl i nærheden af Tønder, hvor en bar mark ved en gammel stråtækket marskgård ventede. Fra lejren var der kun et ejendomsmægler-stenkast til Tyskland, så lejrens tema var naturligvis ”lige til grænsen”.

Den bare mark blev hurtigt omdannet til en spejderlejr.

En naturlig del af de fleste sommerlejre er, at al mad laves over bål. En meget varm og tør sommer satte dog en stopper for det, så her måtte fantasien også strækkes ”lige til grænsen”. To el-kogeplader og en gasgrill blev taget i brug, anbragt i behørig afstand fra stråtag og andet brændbart, og det lykkedes da også at få mad hver dag. En enkelt dag blev aftensmaden dog indtaget ”over grænsen” på Rosenkranz Grenz-krug, der lå tæt på lejren.

Så selv om lejr- og madbål er vigtige ingredienser i spejderlivet, er der ingen der siger, at man ikke kan have det sjovt uden.

Spejderne brugte et døgn på hike i området. Gruppens junior- og tropsspejdere gik godt 20 km, mens seniorspejderne fik en tur på omkring 50 km ud af området. Begge ture er i sig selv beundringsværdige, og lægger man oven i det, at temperaturen var lige i nærheden af 30 grader, så blive indsatsen kun endnu større.

Der var også tid til ture og andre arrangementer. Spejderne fik et foredrag på dansk/”synnejysk” ved en lokal omkring grænsen i Rudbøl. De var på tur til Rømø med vadehavstur med Tønningsgård Naturcenter og Vesterhavs-badetur i Lakolk.

Da spejderne, godt trætte efter en uges vellykket sommerlejr med høj sommervarme, satte næsen i retning mod Søborg, kom regnen. I toget på vej hjem var spejderne derfor trætte, varme, beskidte og glade – og våde.