Kend dit blodtryk

Frivillige fra Hjernesagen svarede på spørgsmål og målte blodtryk på Gladsaxedagen. Foto: Kaj Bonne.

Forhøjet blodtryk øger risikoen for udvikling af blodpropper og blødninger i hjernen

Af Jan Løfberg

Kender du dit blodtryk?

Du er måske også ligeglad. Men hvert år rammes 12.000 danskere af en blodprop eller blødning i hjernen. Du kan selv gøre en hel del for at undgå at komme iblandt de uheldige. Risikoen for at blive ramt stiger betragteligt ved forhøjet blodtryk. Faktisk er risikoen for at blive ramt fire gange så høj ved forhøjet blodtryk i forhold til personer med normalt blodtryk. Dit blodtryk består af to værdier. Den høje værdi skal være under 140, mens den lave værdi skal være under 90. Lider du af sukkersyge, så skal tallene helst være endnu lavere.

På Gladsaxedagen var Hjernesagen til stede med frivillige, som målte folks blodtryk. Flere end 75.000 danskere lever med følgerne efter en blodtryk eller blødning i hjernen. Hjernesagen arbejder for at forebygge skader i hjernen. Hvis uheldet er ude, arbejder foreningen for at få bedst mulig behandling og rehabilitering af den ramte. Foreningen er også behjælpelig med støtte til de ramte og pårørende.

Læs mere om Hjernesagens arbejde på www.hjernesagen.dk