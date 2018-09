Mange forældre er dårlige forbilleder

10-12 årige vil have regler omkring cykelhjelme fra forældrene

Der er mange nye ting, man skal forholde sig til, når man er i 10-12-årsalderen. Hvordan sidder håret, er mit tøj smart, og har jeg lov til de samme ting, som de andre i klassen? Derfor kan det være meget lettere, når ens forældre laver klare regler, der skal overholdes.

8 ud af 10 af de adspurgte 10-12-årige svarer, at de gerne vil have, at deres forældre laver regler om cykelhjelmen, fordi det gør det lettere at forklare sine jævnaldrende, hvorfor man kører med hjelm.

Det viser en ny undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har fået foretaget.

Lige præcis i 10-12-årsalderen er der rigtig god grund til, at forældrene skal holde fast i kravet om cykelhjelmen. Det er i de år, at flere børn smider hjelmen, efter de typisk har taget den på som en selvfølge, mens de var yngre. De nyeste cykelhjelmstællinger på skoleveje viser, at 81 procent af de 10-12-årige cykler med hjelm, men det tal falder markant, når børnene bliver et par år ældre. Cykelhjelmsbrugen for børn over 12 år ligger nemlig på 50 procent.

– Vi har desværre set adskillige eksempler på, at børn i helt almindelige cykelstyrt slår hovedet så kraftigt, at de får koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, og at deres liv tager en negativ drejning. I en del tilfælde kunne ulykken have haft mindre alvorlige konsekvenser, hvis de havde haft cykelhjelm på, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Forældrene skal gå hele vejen

Når forældrene insisterer på, at deres børn skal cykle med hjelm, er det vigtigt, at de også selv bruger hjelmen. De kigger nemlig fortsat på deres forældre som rollemodeller, og de gennemskuer straks, hvis forældrene ikke selv gør de ting, de prædiker.

Desværre halter det for forældrene med hjelmbrugen. Det er nemlig kun knap halvdelen af forældrene, der har børn i skolealderen, der selv cykler med cykelhjelm.

– Det er vigtigt, at forældrene sørger for at vise vejen ved selv at bruge hjelm. Vi vil gerne undgå, at børnene dropper cykelhjelmen i første omgang, for det kan være svært at få dem til at bruge hjelmen igen. Samtidig kan de skabe en dominoeffekt i deres omgangskreds, så flere børn stopper med at bruge cykelhjelm, siger Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden.