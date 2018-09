Peter Nielsen engagerede sig politisk og i unge menneskers liv og var i en periode blandt landets allerbedste håndboldspillere. Foto: Kaj Bonne

Tidligere byrådsmedlem Peter Nielsen er død

Af Borgmester Trine Græse og Karin Søjberg Holst

Vores gode ven, partifælle og tidligere byrådskollega Peter Nielsen har lukket sine øjne for sidste gang.

Peter viede hele sit liv til Gladsaxe, både i gennem sit arbejde som fritidspædagog og klubleder, og som politiker. Og især brændte han for børn og unge. Peter skabte sin egen stilling, da han i 1963 startede den første fritidsklub i Gladsaxe, i dag Klub 222, hvor han var leder i 44 år.

I 1982 sprængte han listerne og kom i Byrådet, hvor han sad i 30 år for Socialdemokratiet, før han trak sig tilbage i 2012. Her var han gennem årene bl.a. i medlem Biblioteks- og Kulturudvalget, han var formand i Fritidsnævnet, formand for Folkeoplysningsudvalget og i mange år formand for Idrætten under skiftende navne. Derudover har han siddet i Økonomiudvalget og i Aktivitets- og Beskæftigelsesudvalget. Peter var en fantastisk og dybt engageret formand. Han kendte tingene indefra og havde et kæmpe netværk og en utrolig viden om idræt og fritid. For også udenfor Klub 222 og Byrådet var han aktiv. Blandt andet som formand for Beatforum og Folkeklubben Selma. Derudover var han en utrolig dygtig håndboldspiller. Han opnåede otte kampe på landsholdet og scorede syv mål. Han var en skarpskytte og han har stadig rekorden som den spiller i Danmark, der har scoret flest mål i en turneringskamp. Det var i oktober 1963, hvor han scorede 19 mål for Ajax mod Skovbakken.

Peter gav hver en dråbe, han havde i sig, til Gladsaxe. Og han har betydet utroligt meget for de mennesker, han færdedes iblandt – ikke mindst for de tusindvis af unge, han var med til at forme gennem hele sig arbejdsliv. Nu er det slut. Et rigt liv er fuldendt. Tilbage er kun at sige tak, Peter, for alt det du gav til alle os, der er tilbage. Du vil blive savnet.

