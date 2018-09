Omsmeltning til plastgranulater giver gode muligheder

Af /

Det nytter, når Gladsaxes borgerne, sammen med de øvrige borgere i Vestforbrændings opland, sorterer plastmaterialet fra deres husholdningsaffald.

Mindst 75 procent af den indsamlede plast bliver nemlig genanvendt til nye produkter.

Med færre globale råvarer, stigende råvarepriser og øget befolkningstilvækst, så er affald blevet en værdifuld ressource. Og borgerne spiller en helt afgørende rolle i genanvendelsen, fordi de dagligt sorterer de genbrugelige materialer fra det øvrige husholdningsaffald.

Plast er ligesom glas, metal og papir et materiale, der egner sig godt til genanvendelse. Plast kan nemlig smeltes om til plastgranulater, der kan bruges til at producere blandt andet plastemballage, affaldsposer, bæreposer, soveposefyld og fleecetrøjer. Derfor glæder det formanden for Miljøudvalget i Gladsaxe, Tom Vang Knudsen (A), at Vestforbrænding genanvender mindst 75 procent af borgernes indsamlede plast.

– Gladsaxe er en af de kommuner, som er startet på tidligt på indsamling af plast. Det gjorde vi allerede i 2013, hvor alle borgere fik beholdere til plast. Man må sige, at borgerne i Gladsaxe har taget det til sig. I 2017 indsamlede vi cirka 500 tons. Målet er, at vi skal stadig blive bedre og have endnu flere med på sorteringsbølgen. Det forventer vi at gøre med en bred vifte af indsatser, siger Tom Vang Knudsen.

Bæredygtig udvikling

De ambitiøse mål for affaldssorteringen hænger fint sammen med at Gladsaxe, som en af de første kommuner i Danmark, er i gang med at indarbejde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i den måde kommune arbejder på. Der kan nemlig gøres en masse lokalt for at bidrage til en bæredygtig global udvikling.

Et af verdensmålene fokuserer blandt andet på at udnytte materialer og produkters værdi, genbruge, reducere madspild, bæredygtige offentlige indkøb og at understøtte virksomhederne i bæredygtighed.

Læs mere om affaldssorteringen i Gladsaxe på gladsaxe.dk/affald