Næsten 1.000 svømmere kommer udefra

SF har fået undersøgt hvilke foreninger der er under pladsmæssigt pres

Af Niels Rasmussen

SFs Serdal Benli fortalte meget tydeligt ved 1. behandlingen af budgettet for 2019, at man slet ikke gik ind for at bygge en ny skøjtehal.

Det var begrundet med, at andre foreninger har endnu større kapacitetsmæssige udfordringer.

Serdal Benli har bedt om en oversigt over hvor mange medlemmer, der er i henholdsvis, gymnastikforeningen, svømmeforeningen, fodboldklubber, kunstskøjtekøb og ishockey – og hvor mange af medlemmerne, der bor i kommunen.

Både gymnastikforeningen og svømmeklubben har jo langt over 2.000 medlemmer. Især gymnasterne bor lokalt, mens mange kommer fra andre kommuner for at svømme i Gladsaxe.