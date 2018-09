Nu er der husrum på vej

Den nye bygning tjener også som overdækning for busserne, der har holdeplads i jordhøjde. Alt ventes færdigt i april 2019. Foto: Kaj Bonne.

Rejsegilde på udvidelse af MOE-domicilet ved Buddinge Station

Af Niels Rasmussen

Da ingeniørvirksomheden MOE flyttede til Gladsaxe i 2013 i den nybyggede kontorbygning ved siden af Buddinge Station med 280 medarbejdere, var der bygget flere kvadratmeter, end man havde behov for. Det kunne jo være, at man skulle ansætte nogle flere folk.

Det har man i den grad gjort. Så der er fundet på mange kreative løsninger i den nuværende bygning, så alle kan sidde ved en arbejdsplads.

Derfor gik man i gang med at bygge endnu en bygning ved siden af, og i onsdags var der rejsegilde på den 3.500 kvm store udvidelse som tilføjelse til de eksisterende 11.500 kvm. Der er 265 nye pladser.

Hvis den udvikling fortsætter, skal man måske til at kigge over på den anden side af vejen ved den gamle politistation, som kommunen har købt for at lave et sundhedshus.

Der er tale om flere bæredygtige kontorer i den nye bygning, da tilbygningen skal DGNB-certificeres i kategorien Guld ligesom den oprindelige bygning..

”MOE tilfører Gladsaxe en masse energi og vækst. Det er vi utrolig glade for. Vi er også stolte over, at PensionDanmark vælger at investere her i Gladsaxe og styrker kommunes grønne profil med en tilbygning, der falder så flot i tråd med vores ønsker om at være en bæredygtig kommune,” sagde Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune.

” MOE prioriterer bæredygtighed, og vi er glade for byggeriets aftryk og for vores beliggenhed tæt på kollektiv trafik,” sagde adm. direktør i MOE Christian Listov-Saabye.

Undervejs stødte man ind i problemer med undergrunden, der ikke var helt stabil, så det måske kunne påvirke sikkerheden omkring S-togdsdriften få meter væk. Det blev klaret.

Byggeriet har været i gang i over 500 dage, og der har ikke været et eneste uheld af nævneværdig karakter.