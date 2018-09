Nu også med modetøj

Frisør Christel Friis Lerche har drevet den store salon Hot N Tot på Bagsværd Hovedgade i fire år. Foto: Kaj Bonne.

Hot N Tot i Bagsværd er begyndt at sælge tøj fra Comfy Copenhagen

Af Jan Løfberg

Frisør Christel Friis Lerche fra Hot N Tot på Bagsværd Hovedgade 115 havde lyst til, at der også skulle ske noget andet. Så derfor har hun lavet en aftale med modetøjsfirmaet Comfy Copenhagen. Som navnet nærmest antyder er der tale om tøj, som det er komfortabelt og behageligt at gå i.

Hot N Tots store salon er på 400 kvadratmeter, så der er masser af plads til kunderne, der for eksempel kan komme før den aftalte tid og kigge på et stort udvalg af Comfy Copenhagens designtøj, som findes i et fornuftigt prisniveau på bøjlerne. Man kan også slappe af i den hyggelige sofagruppe, hvor man kan slå ventetiden ihjel med at læse i blade og magasiner.

Det er fire år siden Christel Friis Lerche åbnede Hot N Tot: – Jeg er uddannet frisør og har næsten 30 års erfaring. Jeg har valgt, at jeg kun bruger personale som har den fire-årige frisøruddannelse, lyder det fra indehaveren.

Der er i alt syv ansatte hos Hot N Tot. Pigerne tager sig af alt fra smart klipning, farvning og så videre inden for frisørhåndværket, men det er også muligt at få ordnet negle og voksbehandling, sugaring, bryn bar og peeling.

– Så afholder vi også jævnligt modeshows og aftener med brugskunst, fortæller Christel Friis Lerche.

Næste arrangement er onsdag den 3. oktober. Der er tilmelding i forretningen.

Lyserød Lørdag

Netop aktivitet og arrangementer i Bagsværd er vigtigt for Christel Friis Lerche. Derfor er hun også engageret i Lyserød Lørdag sammen med for eksempel Maria fra Butik Pryd og mange andre handelsdrivende i Bagsværd. Lyserød Lørdag afvikles den 6. oktober, hvor Bagsværds handlende vil forsøge at samle mange penge ind til brystkræftramte kvinder.

I dagene op til Lyserød Lørdag vil Christel og Maria forsøge at få Bagsværds kvinder til at give deres BH’er, så man pynte op i gadebilledet.

– Der vil også være masser af liv på År 2000 Pladsen fra kl. 10-14, siger Christel Friis Lerche, der selv vil på gaden med tøj fra Comfy Copenhagen.