Nyt liv til håndboldkvinder

Træner Rene Hemmingsen har pludselig fået et hold, hvor gennemsnitsalderen er langt lavere end i forrige sæson, hvor ældre spillere trådte til for at holde sammen på stumperne. Foto: Kaj Bonne.

Næsten hele holdet er skiftet ud i Gladsaxe HG

Af Niels Rasmussen

Sportsligt lignede det næsten dødsrallen i slutningen af forrige sæson for Gladsaxe HGs hold i 3. division for damer. Takket være en rigtig klubindsats af tidligere spillere lykkedes det at halte sig gennem sæson med et hold, hvor der ikke altid var udskiftningsspillere.

Så det var med bange anelser, man så hen mod sæsonen 2018-19.

Men nu ser det pludselig rigtig godt ud. For der er faktisk kommet et helt nyt hold med baggrund i Virum-Sorgenfri. Andre spillere er kommet tilbage, og der er mulighed for at spillere, der er forsvundet til andre klubber måske vender tilbage.

-Vi synes også, at vi er godt hjulpet på trænerposten, hvor vi har fået fat i Rene Hemmingsen, som også er træner for et U12-hold i Ajax på Vesterbro, siger formand Trine Holm Salmony.

Fra klubbens side gør man en del ud af at skabe attraktive forhold omkring 1. holdet, hvor der på en god dag pludselig er 12 spillere til træning.

Der er assistenttræner, og der er en massør til rådighed, så man bl.a. kan komme i gang med at behandle skader.

Gladsaxe HG lægger ud 23. september i sportshallen på Vandtårnsvej. Pudsigt nok er modstanderen Virum Sorgenfri, så mange vil kunne nikke genkendende til hinanden. Der skal spilles 22 kampe frem til april. I december og februar er der kun to kampe hver måned.