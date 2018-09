Opfordrer til kamp mod supermarked

Stine Ratzer Køhler fra Erle Perle og Stine Møllgaard har sedler klar til folk, der gerne vil skrive under for at forhindre, at der kommer endnu et supermarked på Søborg Hovedgade. Foto: Kaj Bonne.

Søborg Butiksliv står bag underskriftsindsamling

Af Niels Rasmussen

I fire år har det tidligere posthus ved Søborg Torv ligget hen som en spøgelsesbygning.

Nu er der kommet et projekt, der taler om at der skal bygges et stort supermarked og boliger ovenpå med parkeringskældre.

Men først skal lokalplanen ændres, fordi den nuværende kun tillader et posthus.

Og den proces er gået i gang nu med en høring.

I sammenslutningen Søborg Butiksliv er man nu gået meget aktivt ind i kampen for at forhindre, at der kommer endnu et supermarked på Søborg Hovedgade. Få meter fra postkontoret ligger Meny.

-Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på, at det der skal ligge på posthusgrunden er noget der er interessant for byens borger, men i høj grad også er noget der tiltrækker kunder fra andre byer, siger Stine Møllgaard, fra Smykker af Stine Møllgaard der er genbo til posthuset.

-Et supermarked vil ikke tiltrække folk fra andre byer. Hvis der kommer til at ligge et supermarked er der stor risiko for at et andet på Hovedgaden lukker, og dermed er vi lige vidt.

-Det er vigtigt for byen at den er mangfoldig og livlig. Specialbutikker af forskellig art vil skabe liv. På underskriftindsamlingen er der mange der har givet forslag og ideer til hvad posthusgrunden kan bruges til, siger Stine Møllgaard.

Vi ser frem til at vinde gehør hos politikerne.