Serdal Benli i Folketinget

Serdal Benli vil passe sit arbejde i byrådet samtidig med at han er i Folketinget, fordi tiden på Christiansborg er forholdsvis kort. Foto: Privat.

Vikar for Holger K. Nielsen der skal til generalforsamling i FN

Fra 30. september overtager Gladsaxes viceborgmester Serdal Benli posten som SFs udlændinge- og integrationsordfører i Folketinget, mens Holger K. Nielsen er til FN’s generalforsamling i New York.

Serdal Benli er spidskandidat til det kommende valg for SF i Københavns Omegn, og han spilder ikke tiden: lige så snart, han kommer i Folketinget, fremsætter han et beslutningsforslag i salen sammen med SFs formand Pia Olsen Dyhr, om at Danmark igen tage imod kvoteflygtninge.

Netop flygtninge -og integrationspolitikken fylder meget for Serdal Benli, som selv har kurdiske rødder.

39-årige Serdal Benli er viceborgmester i Gladsaxe Kommune, hvor han har været medlem af byrådet siden 2009. Han har desuden været sundheds- og psykiatripolitisk ordfører i Regionsrådet fra 2005-09, og siden 2010 har han været medlem af SF’s landsledelse. Ved det seneste folketingsvalg i 2015 var han blot 20 listestemmer fra at blive valgt.