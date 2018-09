Server streetfod i Rådhuscafeen

-

Af Susanne Damsgaard

Streetfood……..

I disse tider er der stor efterspørgsel på kulinariske madoplevelser fra forskellige dele af verden.

De tomme lokaler i Rådhuscafeen kunne med fordel udlejes til et sådan tiltag.

Jeg er sikker på, at det vil blive taget godt imod.

Ved sammenligning med allerede eksisterende streetfood-forretninger ses der et overkommeligt beløb for et måltid mad.

Så mange har råd til at “gå ud og spise” et sådant sted.

Samtidig foreligger muligheden for at lære nye mennesker at kende, hvilket også vil kunne være med til at komme ensomheden til livs.