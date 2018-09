Stærke kvinder og racekampkamp

Glenn Close kan ses i pragtrolle i Bibliografen

I den gribende film ”The Wife spiller Glenn Close en intelligent og smuk kvinde, der de sidste 40 år har tilsidesat sit eget talent, drømme og ambitioner for at støtte op om sin karismatiske mand Joe (Jonathan Pryce) og hans imponerende litterære karriere.

Hun har ignoreret hans utroskab, og de har opbygget et ægteskab udelukkende på Joes præmisser, men Joan er ved at nå sit bristepunkt. Den største aften i Joes liv – den aften hvor han skal modtage Nobels Litteraturpris – kronjuvelen i en utroligt flot karriere, beslutter Joan at give ham nådesstødet.

Hun konfronterer ham med sit livs største offer og røber hemmelighed bag hans karriere. ”The Wife” er en intens og gribende rejse – og der er allerede snak om, at der kunne vente en Oscar til Glenn Close i den nære fremtid.

Den amerikanske instruktør Spike Lee er tilbage i absolut topform med den stærkt anmelderroste film ”BlackKklansman”. Filmen handler om den sorte betjent Ron Stallworth, der over telefonen infiltrerer Ku Klux Klan.

Af åbenlyse årsager kan han ikke selv møde op til møderne med Klanen, så han sender den hvide betjent Flip Zimmerman. Sammen lykkes det dem at infiltrere den racistiske organisation, som ellers på det tidspunkt forsøger at få et mere renskuret image, så de kan gøre Amerika stort igen.

Filmen foregår i 70erne, men der trækkes på fornem vis tråde til vores samtid og de problematikker, der fylder avisforsiderne, også i 2018. I hovedrollerne ses John David Washington og Adam Driver. En både underholdende og stærk film, der sætter gang i tankerne hos sit publikum.

”The Wife” har premiere 27. september i Bibliografen, og ”BlackKklansman” kan ses fra mandag 1. oktober.