Stafet gav håb

Stafet for Livet ligner noget der kan vokse sig stort

Af Niels Rasmussen

Det var solskinsvejr, det var buldrende nattemørke, det var varmt, det var køligt, og det var også nærmest koldt midt om natten.

Men alle tog det med godt humør, da der lørdag-søndag var debut til Stafet for Livet på et par fodboldbaner på anlægget på Isbanevej.

Formået var at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse, og deltagerne på holdene gik, luntede, joggede og løb rundt på banen og for hver omgang blev der lige stemplet ind på de små maskiner, der sad på en tavle.

Det er sin egen sag at motionere midt om natten, men der var masser af opmuntringer undervejs i de 24 timer arrangementet varede. Der var både musik med jazz og gospel, dans, morgenbord og massage.

Der var en lysceremoni, hvor folketingsmedlem Mads Fuglede, der selv har været kræftramt, talte.

Det hele sluttede med at alle deltagerne gik den sidste runde sammen. Mottoet for Stafet for Livet er: En dag, en nat, en fælles kamp.

Og det lignede noget, der godt kan gribe om sig med noget mere omtale.





Foto: Kaj Bonne.