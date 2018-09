Støjen skal ned

Mads Fuglede fra Venstre, Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti, Serdal Benli fra SF og Ole Stephensen fra de konservative har dannet fælles front for at få gjort noget for at støjplagerne fra diverse motorveje. Foto: Privat.

Konference skal sætte fokus på vestegnens støjproblemer

Af /

En række politikere fra Københavns Omegns Storkreds har dannet fælles front mod de trafikale støjproblemer, der plager blandt andet Gladsaxes borgere.

Støj fra statslige veje tegner sig som én de største miljømæssige udfordringer, men alligevel overses det ofte i den politiske debat. Det vil den nye politiske ’trafik-mafia’ nu lave om på. Mandag 1. oktober afholder de derfor en stor konference hos Gate 21, Liljens Kvarter 2, Albertslund, der skal fungere som et folkemøde om trafikstøj.

Konferencen, der skal skabe dialog mellem borgere, lokalpolitikere og folketingspolitikere, er åben for alle, og støjplagede borgere i Gladsaxe opfordres til at deltage.

Arrangørerne selv glæder sig over arrangementet.

”Jeg ved, at trafikstøj er et stort problem for mange borgere i Gladsaxe, og derfor er det naturligvis et område, jeg prioriterer højt i mit politiske arbejde. Jeg er glad for, at vi politikere nu går sammen på tværs af partiskel og forsøger at skabe konkrete og varige løsninger på støjområdet for Gladsaxes borgere” siger Mads Fuglede (V).

“Vi skal handle nu og det skal være sammen, hvis Christiansborg skal råbes op. For det koster menneskeliv og er en kæmpe stressfaktor for tusindvis af borgere. Med denne konference får vi forhåbentlig sat fokus og sammen højnet de politiske målsætninger og set på finansieringsmuligheder, der i sidste ende skal til for at bekæmpe trafikstøj.” Serdal Benli, SF’s spidskandidat i Københavns Omegn.