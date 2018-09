Succesforfatter på Hovedbiblioteket

Morten Pape fortæller en barsk historie, der delvis er baseret på drabet på et avisbud på Amager i 2008. Foto: Les Kaner

Tillæg til budgetaftalen taler om lokale på Blaagaard

Gladsaxe Jazzklub har efterhånden udviklet sig til lidt af en institution i dansk musikliv inden for den musikgren. Der er mange koncerter, der er mange tilhørere, og der er mange medlemmer. Men det er et problem, at man gang på gang skal bruge mange, mange mandskabstimer på at stille borde og stole frem og tilbage og stable en lille scene på benene, når der skal spilles i et lokale på Telefonfabrikken. De frivillige bruger hver op til et halvt døgn på det arbejde.

Men nu er der måske lys forude. I et tillæg til budgetaftalen for 2019-2022 står der, at der skal ses på mulighederne for at lokaliteterne på Blaagaard indrettes, så de også kan anvendes af jazzklubben.