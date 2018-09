Tove Smidth fejret af sine gamle rockere

Et dusin af de gamle medlemmer var mødt frem til 40 årsdagen og for at hylde daværende borgmester, da hun i 1978 bidrog til at skabe nogle fysiske rammner for rockerne. Foto: Bettina Momemann Baudtler.

40 års jubilæet for indvielsen af klubhus blev markeret

Gladsaxes tidligere borgmester Tove Smidth blev forrige weekend fejret af gamle medlemmer af rockergruppen Free Wheelers M.C. Det skete i anledning af 40-årsdagen for indvielsen af gruppens klubhus, Egegården på Klausdalsbrovej.

8. september 1978 blev klubhuset, som Gladsaxe Kommune stillede til rådighed for Free Wheelers M.C., indviet med deltagelse af Tove og andre medlemmer af Gladsaxe Byråd, repræsentanter for politiet samt gruppens medlemmer.

– Vi syntes, at vi med den lille fest ville takke Tove for det mandsmod, hun viste dengang for 40 år siden. For den støtte vi fik af hende, der manifesterede sig i klubhuset på Klausdalsbrovej, fortæller Philip Sampson, der dengang var formand for Free Wheelers M. C.

Festen blev holdt lørdag i kollektivhuset Høje Søborg, hvor den nu 95-årige tidligere borgmester i dag bor. 12 gamle medlemmer af den for længst opløste motorcykelklub deltog i festen.

– Jeg er så glad for at se jer alle sammen. Og det glæder mig, at det går jer godt, sagde Tove Smidth til de forsamlede rockere – en enkelt af dem var kommet hele vejen fra Thailand, hvor han i dag er en succesrig hotelejer.