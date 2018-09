Udstyr skal være tilgængeligt

-

Af Katrine Skov, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Mikkel Merved har i Gladsaxe 38 klaget over en uheldig oplevelse i forbindelse med et besøg på paddlebanen på Gladsaxe Idrætsanlæg. Jeg beklager meget, at det ikke lykkedes for dig og dine brødre at komme til at spille pga. manglende udstyr. Leje af udstyr er et tilbud for alle.

Desværre var udstyret placeret forkert den dag, I var forbi. Det vil anlægget have fokus på at undgå i fremtiden. Paddlebanen kan bruges frit af alle og uden brug af adgangsbrik, når den er ledig. Hvis man vil være sikker på, at der er en ledig bane, skal den bookes mod betaling, og så må andre vige.

Lige nu er vi i gang med at udskifte bookingsystemet for alle vores lokaler på idrætsanlæg, skoler, kulturhuse osv. Det er en kæmpestor ændring, som kræver både teknisk udvikling og uddannelse af vores medarbejdere. Det kan desværre ikke undgås, at der sker fejl i indkøringsperioden.

Jeg kan godt forstå, at du gerne vil have din leje refunderet, og det er også sket. Vi vil gøre, hvad vi kan for, at vores brugere får en god oplevelse på vores idrætsanlæg. Derfor håber jeg, at du og dine brødre vil lægge vejen forbi et af vore idrætstilbud i Gladsaxe en anden gang.