Vi tager hastighedsovertrædelser alvorligt

Af Ole Skrald, formand for Trafik- og teknikudvalget

Morten Frank omtalte i sidste uge Buddinge Hovedgade som en racerbane og mente ikke, at Gladsaxe Kommune og politiet lytter til borgerne, når de gør opmærksom på hastighedsovertrædelser.

Men både jeg og By- og Miljøforvaltningen tager hastighedsovertrædelser på kommunens veje meget alvorligt. Dette er blandt andet en af grundene til, at hele hovedgadestrækningen fra Buddinge Rundkørsel til Bagsværd de seneste år er blevet renoveret og afstribningen ændret.

Netop den nye afstribning med skiftevise forskydninger til den ene og anden side er med til at nedsætte hastigheden, fordi man undgår lange, lige strækninger, der indbyder til højere hastigheder. Samtidig giver løsningen også mulighed for på længere sigt at lave flere parkeringspladser og vejbede med træer, der både vil forskønne bymiljøet og samtidig markerer forskydningerne bedre.

Heldigvis overholder 75 procent af alle bilisterne hastighedsbegrænsningen på 50 km/t på Buddinge Hovedgade. Gennemsnitshastigheden er ca. 45 km/t. Desværre er der en lille andel på tre procent af bilisterne, som overskrider hastighedsbegrænsningen og kører mere end 60 km/t. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Men det er desværre ikke muligt at forhindre, heller ikke selvom politiet udfører lejlighedsvise fartkontroller på hovedgadestrækningerne.