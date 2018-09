Vi vil gerne samarbejde med privatskolerne

-

Af Michael Mariendal, skolechef

Karen Bardram Kehr ærgrede sig i sidste uge over, at privatskolerne oplever, at de ikke kan deltage i folkeskolens idrætsarrangementer. Jeg er selvfølgelig ked af, at elever fra jeres skole er blevet skuffede over at få afslag i sidste øjeblik. Årsagen til afslaget er, at det arrangement, du skriver om, er et orienteringsløb for 4.-6. årgang som folkeskolernes medarbejdere og kommunens sportsudvalg selv arrangerer i samarbejde med orienteringsklubben OK73. Det er altså ikke en foreningsaktivitet, men et lukket arrangement, som specifikt er skabt til at leve op til de mål, som Gladsaxe Byråd har sat for kommunens folkeskoler, herunder at træne elevernes alsidige, personlige og sociale mål. Når det er sagt, så har vi den udfordring, at tilmeldingen til arrangementet var offentligt tilgængelig, så man frit kunne melde sig til, uden at være inviteret. Desværre blev fejlen først opdaget meget sent og derfor fik skolen først sent besked om, at de ikke kunne deltage. Det beklager jeg meget. Med hensyn til din generelle anke, så har jeg mit årlige møde med privatskolerne i starten af oktober. Lad os ved den lejlighed drøfte samarbejdet og hvordan begge parter kan bidrage, hvis vi fremadrettet ønsker fælles sportsarrangementer. Åben skole er et indsatsområde i Gladsaxe Kommune og vi ser generelt en styrke i at samarbejde med andre. Det gælder selvfølgelig også privatskolerne i Gladsaxe.