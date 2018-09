– Vi vil gerne se dine frimærker

Søborg Frimærke Forening giver information til lægfolk

Af Michelle Madsen

Søborg Frimærke Forening, som nu kører på 76. år holder søndag 30. september et større komsammen af frimærkefolk fra mange samlerklubber. Der vil være mulighed for de af jer, der har samlerting liggende og som I ønsker vurderet for evt. salg.

Det drejer sig om frimærker, postkort og breve og mønter. Der vil være specialister til vurdering af samlingerne, og der er også handlere, som kan og evt. vil købe. Det foregår i Gladsaxes kulturhus Telefonfabrikken, Telefonvej 8 søndag 30. september fra kl. 9.30 til kl. 15.30. Entreen er selvfølgelig gratis.

Kik ind og få en snak om dine samlinger.

Kontaktmand: Finn Malm, 2144 6481.