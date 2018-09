VM-sølv til Bagsværd-roer

Bagsværd Roklubs Mathilde Persson skinnede om kap med solen, da hun og hendes holdkammerater blev belønnet med VM-sølvmedaljer. Foto: Landsholdet I roning.

Mathilde Persson sad med i letvægtsdobbeltfirer

VM I roning blev en stor triumf for Bagsværd Roklubs Mathilde Persson, som sikrede sig en sølvmedalje i letvægtsdobbeltfirer sammen med roere fra Odder, Roskilde og Hadsund.

Kina vandt guld, mens danskerne overspurtede tyskerne på de sidste 500 meter og sikrede sølvet. Foruden Mathilde Persson var der også Bagsværd-islæt på trænerfronten, da holdet blev trænet af landstræner Henrik Mortensen, der i mange år var kaproningstræner i Bagsværd.

Sølvmedaljen var det resultatmæssige højdepunkt for det danske rolandshold, hvor Bagsværd Roklub også var repræsenteret med fire andre roere. Jens Graudal blev nummer fire i herrernes letvægtsdobbeltfirer sammen med roere fra Holstebro, Furesø og Lyngby. Tidligere på sæsonen blev samme mandskab også nummer fire til U23 VM. I letvægtsdamernes singlesculler blev Iben Østergaard samlet nummer femten, et meget flot resultat i hendes første VM.

Endelig var Bagsværd Roklub også repræsenteret med hele to roere, Ida Gørtz og Frida Sanggaard, på den danske damefirer sammen med roere fra Danske Studenters Roklub og Odense. Båden blev sat sammen sent på sæsonen, men de imponerede straks ved den sidste World Cup i Luzern, og da de vandt deres semifinale ved VM, var forhåbningerne høje inden finalen i denne olympiske bådklasse. Desværre for pigerne sad finalen ikke helt i skabet, og efter at have ført undervejs, måtte de nøjes med den ærgerlige fjerdeplads. Selvom det ikke blev til medalje, præsterede fireren på højt international niveau efter kort tid sammen, hvilket lover godt for OL-kvalifikationen næste år.

Kaproningschef Mia Espersen gør status efter VM: “Set med Bagsværd-briller har det været et usædvanligt flot VM. Det er mange år siden, at vi sidst har haft fem roere med, og når de så samtidig kommer hjem med medaljer og toppræstationer, er det svært at være andet end pavestolt. Højdepunktet er selvfølgelig medaljen til Mathilde. Det betyder rigtig meget for klubben. Hun har rendt rundt hernede, siden hun var 9 år gammel, og hun er en perfekt ambassadør for klubben. Samtidig har hun, ligesom vores andre roere, kæmpet hårdt for det her i mange år. Det er fedt for hende, for dem der måler sig med hende, og for dem, der ser op til hende at se at det lykkedes.”