Skøjteløbere brillerede

Det regnede med medaljer på hjemmebanen Funskateholdet fra Gladsaxe, der ligger på en foreløbig 2. plads i klubkonkurrencen ved Funskate I Øst, ved præmieoverrækkelsen. Foto: Danny Sedeño Saust.

10 medaljer til kunstskøjteløbere fra Gladsaxe

Af /

Funskateløberne fra GSF, Gladsaxe Skøjteløberforening klarede sig virkeligt flot ved årets første funskatekonkurrence, der blev holdt på hjemmebane i Gladsaxe Skøjtehal.

Med stor opbakning på banderne fra maskot, familie og klubkammerater skøjtede GSFs dygtige funskateløbere sig til hele 10 medaljer og en samlet 2. plads i klubkonkurrencen.

4 guld -, 2 sølv- og 4 bronzemedaljer blev det til ved søndagens konkurrence. Funskatekonkurrencerne er breddekonkurrencer for alle aldersklasser og alle niveauer, hvor løberne har mulighed for at komme ud og afprøve deres færdigheder ved en konkurrence og vise spring, trin og piruetter samt løbe et lille program til musik.



GSFs resultater ved weekendens konkurrence: Elements:

Bubbles 3: Guld: Mathilde Yde-Andersen,

Flakes 2: guld: Rebecca Schouboe Jensen,

sølv: Emma Elhorch Nielsen,

bronze: Kamille Stampe Frederiksen

Flakes 3: bronze: Sonja Fabricius

Crystal 2: guld: Athena Ann Perera Jensen,

bronze: Emilia Vogt Drinnan,

Friløbs-resultater:

Teens 1: Sølv: Celina Sedeño Saust Jensen

Teens 2: guld: Athena Ann Perera Jensen,

bronze: Emilia Vogt Drinnan,