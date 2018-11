110 års vedholdenhed

Bevægelse skal der naturligvis også til. Foto: Kaj Bonne.

Emneugen på Bagsværd Kostskole og Gymnasium stødte op til skolens fødselsdag

Af Jan Løfberg

Perseverando står der på Bagsværd Kostskole og Gymnasiums logo. Det latinske ord betyder ”gennem vedholdenhed”. Hvordan lærer man så børn, hvad det er? Man kan jo gøre det gennem vedholdenhed.

Skolen havde emneuge direkte op til skolens 110 års fødselsdag i mandags. Nogle af emnerne som man berørte var blandt andre dannelse, tradition, følelser og værdier.

Lærerne Christina, Camilla og Tanja fra indskolingen var med til at sørge for at skolens 0. til 2. klasser kom helskindet igennem de seks forskellige værksteder i løbet af ugen, hvor eleverne blev blandet med børn fra andre klasser og klassetrin.

– Vi var for eksempel igennem den øvelse, hvor eleverne skulle lære at sige fra med ord og uden ord. Vi lærte også om, at følelsen vrede ikke nødvendigvis kun er en negativ følelse, men den skal bare bruges rigtigt, fortalte lærerne.

Nogle af eleverne Merle og Ida fra 1. A, Emma og Sille fra 2. A fortalte begejstret om nogle af ting, som de havde smagt. De skulle blandt andet tilberede gulerødder og rødbeder og lære om, hvad der skete, når de nævnte grøntsager blev opvarmet:

– Det blev mere sødt, fortalte de. De sagde også, at de ikke var meget for broccoli. – Og så skal man smage på tingene ti gange, før de smager godt, sagde nogle af pigerne. – Nej, syv gange, sagde en dreng. Men meningen var den samme: man skal smage først. Eleverne havde da også lært om surt, sødt, salt, bittert og umami.