Venstre bør tage fat i Venstre

Af Jeppe Bruus, Gladsaxeborger og folketingskandidat (s)

Venstre i Gladsaxe foreslog i sidste uge, at Gladsaxe Byråd retter henvendelse til Vejdirektoratet med 7 konkrete ønsker og forslag til, hvordan støjen reduceres fra hhv. Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Alle forslag, som jeg bakker op om – selvom vi skal være endnu mere ambitiøse.

Fx mener jeg, at de nuværende støjværn skal være dobbelt så høje og bøje ind over vejbanen for effektivt at indfange støjen. Og en hastighedsnedsættelse på motorvejene gennem tæt bebyggede områder skal ikke først gælde fra kl. 22, men være permanent. Intentionen med Venstres forslag om en samlet henvendelse er sympatisk, men hvor ville det være godt, hvis Venstre i Gladsaxe også tog fat i deres egen regering.

Den seneste melding fra vores transportminister har været, at der tidligst i 2021 kan afsættes midler til nye støjværn. 2021. Det kan vi ikke vente på. Vel heller ikke Venstre?