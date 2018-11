30 år med graciøs kampsport

Martin Sangill har dyrket Pentjak Silat i 30 år. Hver lørdag underviser han i sporten i Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne.

Martin Sangill, initiativtageren til Pentjak Silat-klubben i Gladsaxe, har dyrket den indonesiske nationalsport siden 1988

To helt specielle møder ændrede Martin Sangills liv for 30 år siden. Han mødte to silat-mestre – altså udøvere af den indonesiske kampsport.

– Først mødte jeg Anton Baare i et besat hus på Vesterbro, hvor vi trænede et par år. Anton var en meget dygtig silat-udøver, der havde en fantastisk smuk og graciøs stil. Han var en hård træner og fik mig til at forstå vigtigheden i en god fysik og en stærk krop for at kunne lære silat, fortæller Martin Sangill.

Anton Baares træning ændrede i høj grad Martin Sangills selvdisciplin, så han begyndte at fokusere meget mere målrettet mod hans uddannelse som klassisk guitarist. – Senere samme år mødte jeg Charles Renoult fra Amsterdam. Charles havde haft Anton som elev. Charles var den store silat-kunstner som havde en utrolig flot stil og hans Langkha-opvisninger (danselignende serier) gik rent ind. Jeg fornemmede straks, at her handlede det om silat som kunstart, det graciøse, smukke og akrobatiske.

Besøg i Amsterdam

Charles Renoult kom jævnligt til Danmark for at undervise på højskoler og give workshops. Martin Sangill tog de følgende år til Amsterdam for at lære mere og for at møde den indonesiske kampsports øverste guru Paatje Phefferkorn i hans klub i Zeist.

– Det var en stor oplevelse, og jeg var overrasket over hvor mange der trænede silat i Holland. Da Anton skulle ud at rejse, overtog Charles rollen som min træner, og jeg trænede med ham et godt stykke ind i 90erne. Samtidig havde jeg en lille gruppe af elever, som jeg trænede i baglokalerne på Café Rust, fortæller Martin Sangill.

Under sin uddannelse på Musikkonservatoriet holdt Martin Sangill sin silat-træning ved lige og havde også et par privatelever. I 2008 opfordrede Charles Renoult ham til at komme til Holland for at blive gradueret hos Paatje Phefferkorn. Det skete i 2011, og i 2012 åbnede Martin Snagill den første officielle Pentjak klub i Danmark – i Frederiksværk. I 2015 flyttede klubben til Gladsaxe, hvor Martin Sangill forestår træningen i kampsportslokalerne i Gladsaxe Sportshal.