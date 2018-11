Alternativ til altervinen

Foto: Kaj Bonne

Dagli’Brugsen holdt portvinsaften i Mørkhøj

Af Niels Rasmussen

Mørkhøj Kirkes sognegård dannede rammen om en fantastisk portvinsaften i sidste uge. Det var Dagli’Brugsen Mørkhøj som havde næsten 80 medlemmer til bords til lidt lette retter, der kunne gå hånd i hånd med de syv forskellige portvine.

Butikkens formand Jens Lindblom bød de mange gæster velkommen, og så gav han ellers ordet til vinforedragsholder og ikke mindst portvinsekspert Karsten Riis Laursen, der var aftenens ”prædikant”. For uden at fornærme ham kan man godt tillade sig at postulere, at han har et nærmest religiøst forhold til portvin. Han fornægter ej andre gudedrikke, men nærmest hans hjerte er portvinen og længst fra er cola.

Karsten Riis har en pragtfuld humor. Han krydrer sine ekspertråd med en række forrygende anekdoter. Og selv om man har oplevet ham før, så kan man sagtens tåle at høre ham gang nr. 2 og 3 osv., for han giver konstant nye vinkler til ”undskyldningen” for at drikke et godt glas portvin.

– Nu skal vi gøre noget godt for CO2-udslippet. Jo mere portvin vi drikker i aften, desto flere vinstokke skal de sætte i jorden i Duorodalen. Så var aftenen ligesom i gang. Den startede i øvrigt stærkt med en lille flaske Ferreira 10 Years Old White Port – en halv liter.

Den forblev trods meget fine efterfølgere aftenens favorit, så da uddeler Casper Reinsholm solgte portvin efter smagningen, så blev den lille gyldne flaske hurtigt udsolgt. Men de lover i Dagli’Brugsen at flere flasker vil komme på hylderne.

Efter at have fortalt gæsterne, at en en ”vintage port” går godt til for eksempel peberbøf eller vildt, så henvendte Karsten Riis sig til Henrik V. Pedersen, medlem af det lokale menighedsråd: – Hvis I får portvin som altervin, så er jeg sikker på, at I vil øge tilstrømningen.

Nu er forslaget i hvert fald givet videre!