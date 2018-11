Amerika tæt på

Naser Khader og Mads Fuglede gav deres bud på, hvor USA står lige netop nu. Foto: Kaj Bonne.

Naser Khader og Mads Fuglede øste af deres viden om amerikansk politik

Af Jan Løfberg

Venstre og De Konservative i Gladsaxe gik sammen om et debatmøde på Telefonfabrikken, hvor det netop overståede amerikanske midtvejsvalg blev analyseret af to politikere med en stor viden om USA, Donald Trump og det amerikanske vælgerkorps.

Naser Khader, medlem af Folketinget for Konservativt Folkeparti, har blandt andet arbejdet som seniorforsker i flere år ved Hudson Institute i Washington DC. Mads Fuglede, Gladsaxes eget folketingsmedlem for Venstre, er en af Danmarks førende USA-eksperter. Selv om Mads Fuglede politisk varetager andre opgaver på Christiansborg, så følger han stadig den politiske udvikling i USA tæt. Henrik Sørensen fra De Konservative var ordstyrer.

– I Europa kan vi ikke forstå, at folk stemmer på Donald Trump. Og slet ikke, at han stadig har en stor opbakning hos arbejderklassen. Men det drejer sig om arbejdspladser. Derfor slog Trump så hårdt på det under sin kampagne og her under midtvejsvalget. Hillary Clinton opdagede for sent, hvad der var ved at udspille sig i traditionelle Demokrat-stater, sagde Naser Khader, der tog bilbyen Flint i Michigan som eksempel: Her sagde vælgerne: Bill Clinton sendte arbejdspladserne ud af landet, og konen? Hun gider ikke dukke op hos os. Men Trump kom og bakkede os op.

Begge debattører karakteriserede midtvejsvalget som uafgjort: Et resultat som både Republikanerne og Demokraterne kunne leve med.

– Hvis man kunne have aftalt valgresultatet med partierne på forhånd, så tror jeg, at de havde accepteret, sagde Mads Fuglede.

USA-eksperten gjorde en del ud af at udpensle forskellen på demokrater og republikanere: – Faktisk har det siden 1912 været sådan, at Republikanerne vil løse problemerne lokalt i delstaterne, mens Demokraterne ønsker føderal ændringer. Republikanerne går ind for, at magten skal ligge hos delstaterne, mens Demokraterne er af den mening, at magten skal forvaltes føderalt. Hvis vi overfører det til europæiske forhold, så vil Demokraterne styrke EU, mens Republikanerne vil styrke nationalstaterne. Derfor gælder det dybest set for Republikanerne at have magten i både Senatet og Repræsentanternes Hus uden at lave noget, sagde Mads Fuglede.