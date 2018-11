Bliv klogere på Donald Trump

Lars Trier Mogensen vil fortælle om Donal Trumps liv og levned og hvad det eventuelt kan føre med sig på længere sigt. Foto: Privat.

Politisk kommentator Lars Trier Mogensen holder foredrag på Hovedbiblioteket

Af Michelle Madsen

Hvis du føler, at du godt kunne bruge at blive lidt klogere på den amerikanske præsident Donald Trump, så står den politiske kommentator Lars Trier Mogensen klar til dig på Gladsaxe Hovedbibliotek torsdag 8. november – årsdagen for valget af Trump.

Med afsæt i sin anmelderroste bog ’Den store joker’ tegner politisk kommentator Lars Trier Mogensen et nysgerrigt, dybdegående og kritisk portræt af manden, der effektivt har brugt sin fortid i bl.a. reality-tv som springbræt til Det Hvide Hus. Hør om Donald Trumps mange masker og de opbrud i tiden, som har forvandlet ham til verdens mægtigste mand. Valget af Trump har allerede ændret det globale politiske landskab, og Mogensen mener, at Trump kun er begyndelsen.

Lars Trier Mogensen er en travl og vidende herre, der både er chefredaktør på netmagasinet Føljeton, radiovært på det politiske debatprogram Det Røde Felt på Radio24syv og politisk kommentator – blandt andet som fast mand i tv-programmet JERSILD minus SPIN på DR2.

Biblioteket gør dig sammen med Lars Trier Mogensen klogere på både nutiden og fremtiden.

Arrangementet foregår på Gladsaxe Hovedbibliotek torsdag 8. november kl. 19:00. Billetter koster 100 kroner og kan købes på gladsaxe.dk/bibliotek.

Læs om flere arrangementer på gladsaxe.dk/bibliotek