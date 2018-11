Borgere donerer årets juletræ

Det fyldte for meget ude i haven

Af Niels Rasmussen

Det store juletræ, som hvert år ved juletid lyser rådhuspladsen op, stammer i år fra to gladsaxeborgeres egen have.

Hvert år ved juletid kan de juleglade borgere se årets juletræ lyse rådhuspladsen ved Gladsaxe rådhus op. Det er en særlig tradition, som i år bliver endnu mere speciel for to gladsaxeborgere.

Juletræet plejer nemlig at blive fældet og hentet på juletræsplantagen i Gribskov, men i år er det doneret af parret Charlotte Larsen og Søren Damstrup, der bor få kilometer fra rådhuset.

De flyttede for halvandet år siden fra Roskilde og Gentofte til deres hus i Gladsaxe, hvor de har haft et stort grantræ stående. 18 meter var dog en tand for højt, og de besluttede derfor at give det til Gladsaxe.

– Vi syntes, det var synd bare at fælde det og lade det gå tabt, for det kunne lige så godt blive brugt til et godt formål. Vi synes derfor, det kunne være hyggeligt at give det til kommunen, forklarer Charlotte Larsen.

Borgmesteren indvier julen

På rådhuspladsen fik det store træ, som er det hidtil største, der har stået på pladsen, sin juletræsfod på, inden det blev hejst op i en kran og placeret nænsomt i et speciallavet hul.

Her skal det stå en uge endnu uden lys og stjerne, før borgmesteren traditionen tro tænder lysene og indvier julen med en tale, mens der bydes på æbleskiver, gløgg og kakao til de fremmødte.

Juletræstændingen sker 30. november, hvor Charlotte Larsen og Søren Damstrup uden tvivl også vil være blandt de mange mennesker.

– Vi skal helt klart op og se det, når det bliver tændt. Det glæder vi os meget til. Det er bare hyggeligt, fortæller Charlotte Larsen.