Borgere skal give input til letbanen

Kommunikation til borgerne skal være så god som mulig og der kan komme ideer til forpladser ved stationer

Af Niels Rasmussen

Mange af de rent tekniske ting omkring letbanen ligger fast hos diverse entreprenører.

Men der er stadig en række områder, hvor borgerne kan påvirke situationen.

Det kan bl.a. være i forhold til at kommunikere bedre til de borgere, der bliver berørt af det mangeårige byggeri.

Og det kan være i forhold til at komme med ideer til, hvordan man kan udforme områderne omkring de forskellige stationer, så der skabes trygge forhold og orientering om hvordan man skifter til andre transportformer.

Derfor skal der nu nedsættes et udvalg, hvor borgerne kan blive den del af det hele.

Medlemmer

Opgaveudvalget foreslås at bestå af 11 medlemmer, som udpeges af byrådet:

· 3 byrådsmedlemmer, hvoraf det ene udpeges som formand for Opgaveudvalget.

· 3 medlemmer fra lokale virksomheder og forretninger.

· 3 Gladsaxeborgere.

· 2 fagfolk, der eventuelt kan udskiftes alt efter de konkrete temaer, udvalget arbejder med.

Interesserede borgere vil blive opfordret til at sende en kort motiveret ansøgning til By- og Miljøforvaltningen. Det vi fremgå af annoncen i Gladsaxe Bladet på et tidspunkt, hvilke kompetencer der efterspørges i udvalgsarbejdet.