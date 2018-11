Brdr. Friis vil udvide

Der skal være både ekstra lagerplads og salgslokaler på Gladsaxevej

Af Niels Rasmussen

Der er efterhånden ikke mange forretninger tilbage på Gladsaxevej. Især i Marielystkvarteret er der tyndet voldsomt ud inden for den seneste halve snes år. Men nogle steder går det den anden vej. Møbelfirmaet Brdr. Friis på Gladsaxevej 311 har så meget gang i salget af møbler og tilbehør, at der nu er planer om at udvide med 1.000 kvm.

Der skal gøres plads til både lager og showroom, hvor kunderne kan se på tingene. 18. april år fremsendte firmaet en forhåndsansøgning til kommunen om en udvidelse på 1.000m kvm. I øjeblikket er man fra kommunal side i gang med at se på mulighederne for at give firmaer plads til særligt pladskrævende varer, og lige i den forbindelse er forholdene på Brd.r Friis´grund relevant i forhold til kommuneplanen.

I øjeblikket er der bl.a.: 150 kvm beboelse, 150 kvm kontor og personalefaciliteter, 1.350 kvm lager, 1.350 kvm er showroom / udstilling og 50 kvm produktion/reparation. Desuden råder man over 900 kvm lager i Mørkhøj.