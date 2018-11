Buddinge Kirke fejrer jubilæum

Buddinge Kirke fejrer sit jubilæum med mange aktiviteter. Foto: Kaj Bonne.

I anledning af sin 50 års beståen afholder kirken er række arrangementer

Af Randi Salzwedell

Buddinge Kirke fejrer i år sit 50 års jubilæum. Kirken ligger centralt i Buddinge og blev i sin tid bygget oven på det gamle gadekær. Kirken ligger som nabo til Gladsaxe Rådhus, i den anden ende af Rådhusparken, som mange spejdere og FDF’ere har tumlet rundt i.

Inden kirken blev bygget blev der afholdt gudstjenester på Vadgård skole, hvor klokkestablen står endnu i skolegården.

Kirken blev indviet søndag den 24. november 1968 med deltagelse af bl.a. Erhard Jacobsen. Gennem årene er der blevet afholdt mange gudstjenester, bisættelser, vielser, dåb, konfirmationer osv. Mange i sognet kan fortælle om kirkens præster – der har været 7 – og det liv der var i kirken dengang.

– Buddinge Kirke danner ramme for mange aktiviteter på næsten alle ugens dage. Ud over gudstjenester inviteres til Tolvsang, Herreværelse, Nørklecafé, Babysalmesang, Juniorkor – samt mange aktiviteter drevet af frivillige.

De frivillige har i alle årene været en vigtig del af kirkens liv og virke.

I forbindelse med jubilæet inviterer kirkens ansatte og frivillige til Åbent Hus, foredrag, koncerter for både børn og voksne – og som den store finale en festgudstjeneste søndag den 25. november kl. 10.00, hvor biskop Lise-Lotte Rebel prædiker. Her er menighedsrådet vært ved en reception.

Alle i sognet og de mange som har haft deres gang i Buddinge kirke i årenes løb opfordres til at komme forbi i Jubilæumsugen og fortælle deres historie. Og være med til at være en del af historien om Buddinge kirke i de næste 50 år, fortæller kirkebogsførende sognepræst Per Ole Rasmussen.

Jubilæumsprogram

Tirsdag 20. november kl. 19: Foredrag ved Jeppe B. Nikolajsen – ”Kirkens rolle i samfundet”.

Torsdag 22. november kl. 19: Jubilæumskoncert med Bobo Moreno, Søren Launbjerg, Miriam Jul Rasmussen og Fredrik Mellqvist.

Lørdag 24. november kl. 16: ”Er der musik i kirken?” – Familiekoncert med Kalle (kendt fra Ramasjang), Fredrik (kendt fra Buddinge Kirke) Juniorkoret og kirkesangere.

Søndag 25. november: Festgudstjeneste med biskop Lise-Lotte Rebel. Efterfølgende reception i menighedssalen.