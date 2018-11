De skabte julehumør

Foto: Kaj Bonne

300 deltagere - der var udsolgt - havde søndag eftermiddag fundet vej til Haraldskirken ved Høje Gladsaxe til en jazzet julekoncert med kor og big band.

Af Randi Salzwedell

Og for 3. år i træk havde Gladsaxe Folkekor og Gladsaxe Jazzklub fundet sammen i et fornemt samarbejde om en musikalsk koncert med 60 medvirkende. Op til selve koncerten havde korets over 40 sangere og bigbandets 18 musikere arbejdet målrettet med koncertens repertoire – under kyndig ledelse af dirigenterne Christian Dahlberg og Ole Kock Hansen.

Sangeren Bobo Moreno indgik i flere numre med både kor og bigband, og viste med al tydelighed, at han hører til blandt landets bedste. Koncertens 25 numre påvirkede både sind og tårekanaler. Korets og bandets gode musikalske præstationer samt publikums vilje til at synge med på fællessangene, skabte en fornem entré til julemåneden. Koncerten sluttede ved skumringstid med fællessangen ’Glade Jul’, hvor kirkens mange gæster istemte B.S. Ingemanns kendte julesalme.

Nu arbejdes der på at få Danmarks Radios julekoncert, ’Merry Christmas, Baby’ til Gladsaxe – ovenikøbet til den

1. søndag i advent 2019.