De tager nederlagene med ophøjet ro

Malene Pitre har sendt bolden af sted i en træningskamp mod KFUM: Laura Heckmann følger spændt afslutningen. Foto: Kaj Bonne

Håndboldkvinderne i Gladsaxe HG er i gang med langsigtet projekt

Af Niels Rasmussen

De får tæv, de får bank, de taber med voldsomme cifre, og det ligner en nedrykning fra 3. division. Målscoren siger 135-240 og der er altså 0 point på kontoen.

Men det går fremad, og det er hele filosofien bag det projekt, som man er i gang med på Gladsaxe HGs hold i 3. division for damer.

Holtes volleyballdamer er for tiden de bedste i Danmark. Hos dem er tankegangen, at man ikke spiller for at vinde. Man spiller for at blive bedre. Og så ender det faktisk med, at man vinder.

Og efter nogenlunde samme mønster kører det hos Gladsaxe HG.

-Efter forrige sæson havde vi på det nærmeste ikke et hold. Der var under 10 spillere, og flere valgte at skifte til andre klubber. På det tidspunkt var jeg i forbindelse med nogle unge spillere fra Virum-Sorgenfri. De følte, at de ikke fik chancen, så det endte med at de skiftede til os. Og så havde vi pludselig et hold igen. Et par unge spillere valgte at vende hjem til os – og måske ser vi en dag dem, der forlod os. De skal i hvert fald være meget velkomne, siger klubformand Trine Holm Salmony.

Der står oktober 1971 på hendes dåbsattest, men som 47-årig har hun stillet sig til disposition som målmand, så det hele ikke skal hvile på den blot 17-årige Nermeen Ali. Der er gået 250 mål ind i 8 kampe.

-Så snart vi får fat i en anden målmand, så stopper jeg, siger Trine Holm Salmony.

Godt socialt miljø

Rene Hemmingsen blev hentet som træner og Andreas Jacobsen er assistent.

-Og så er vi i gang med det lange, seje træk, hvor vi bare bygger på hele tiden. Træneren taler ordentligt til spillerne, og spillerne har det godt indbyrdes, så det er sjovt at være her. Der bliver stillet krav. I julepausen skal der selvtrænes og via Endomondo, skal der sendes dokumentation for diverse løbeture, siger Trine Holm Salmony.

Nye spillere er selvfølgelig velkomne. Men de skal komme af sig selv.

-Der er enormt grøde i klubben. Vi har masser af børnehold i klubben, og vi har faktisk ekstra trænerkapacitet. Der er gang i integrationen med en bunke børn, der ikke lige heder Noah eller Celine eller Cecilie.

-Vi har endda en bunke venstrehåndsspillere – bare ikke på 1. holdet, konstaterer Trine Holm Salmony.

Hvis alle bevarer tålmodigheden kan Gladsaxe HG måske etablere sig i 2. division på et tidspunkt.

-Vi skal ikke være eliteklub. Det vil kræve alt for meget økonomisk, og der har vi overhovedet ikke ressourcerne. Så vil vi hellere udvikle spillere til andre klubber.

På herresiden er det bedste hold i Serie 2. Holdet er på andenpladsen efter Freja, som man møder i noget der lige nu ligner en oprykningsfinale 7. december i Bellahøjhallen.

-Rene Hemmingsen har overtaget træningen af holdet, og vi har mange spillere at vælge imellem, slår Trine Holm Salmony.

Assistenttræner Andreas Jacobsen er dukket op. Han lægger ikke skjul på, at det kunne være sjovt at vinde en kamp. -Men indtil videre må vi trøste os med, at vi tydeligvis bliver bedre og bedre fra kamp.

I søndags endte det med hæderlige 18-20 mod Lyngbys næstbedste mandskab.

Og midt i alle trængslerne kan det da være et Gladsaxe HG får to point. Der er nedlagt protest mod et hold, der vist ikke lige havde fået udfyldt det elektroniske holdkort efter reglerne. Og reglerne er vel til for at blive overholdt.