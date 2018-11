De tog historien med sig

Den nuværende formand Thomas Agerskov kan hente lidt historisk viden hos Henrik Poulsen, der var formand i hele 23 år. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Lærerforening rundede de første 100 år

Af Niels Rasmussen

I 1918 så Gladsaxe Lærerforening dagens lys. Så meget logisk har man nu rundet de første 100 år.

Det blev bl.a. markereret med en reception i tirsdags i foreningens lokaler på 1. sal i ejendommen på hjørnet af Buddinge Hovedgade og Stengårds Alle 197

For tiden tæller foreningen ca. 750 medlemmer hvoraf de 600 stadig er aktive i det lokale skolevæsen. Det er en organisationsprocent på 95.

Mange var mødt op, og foreningens formand gennem 23 år – Henrik Poulsen – kunne fortælle om et stort maleri, der hænger i et af lokalerne. Et maleri med afrikansk motiv.

– Det var et vægmaleri i en garage i vores tidligere hus lidt længere op ad Stengårds Alle. Det solgte vi til en meget fornuftig pris. Maleriet kunne jo ikke bare tage med, så der blev taget et foto, så vi nu har lidt af vores historie med.

Borgmester Trine Græse (A) kom forbi og holdt en tale, hvor hun lavede en hurtig gennemgang af foreningens historie, og hun koncentrerede sig ikke mindst om de nuværende forhold, der stadig delvis præges af lock outen i 2013. Der var skår der skulle klinkes.

-Her i Gladsaxe forsøger vi hele tiden gennem samarbejde at finde gode, lokale løsninger. Men I har aldrig været nikkedukker, og det er jo heller ikke jeres opgave. Der er blevet lagt arm om tingene undervejs.

Og det med at finde pragmatiske løsninger, som vi alle kan leve med, har i det hele taget kendetegnet vores samarbejde her i Gladsaxe de sidste mange år. Det er utrolig positivt. For vi har rigtig mange ting, der binder os sammen, sagde Trine Græse.

Ja, vi er nået langt sammen de første 100 år. Og som I kan høre, så er der masser af potentiale at tage fat på i vores samarbejde – nok til de næste 100 år.

Det glæder vi os rigtig meget til.