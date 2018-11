Den fødselsdag blev uforglemmelig

Anita Bondy modtog 10.000 kr. som en påskønnelse for det store arbejde med et orkester, hvor der er en cellist på 6 år og en violinspiller på 85 år. Foto: Kaj Bonne.

Anita Bondy fra Gladsaxe Spillemandslaug fik Gladsaxes Kulturlederpris på 10.000 kr.

Af Niels Rasmussen

For et par uger siden blev Anita Bondy fra Gladsaxe Spillemandslaug ringet op fra Gladsaxe Kommune. Det var fint, for hun havde jo indstillet en fra lauget til ungdomsprisen.

Men hun fik i stedet at vide, at hun selv skulle modtage Kulturlederprisen.

Så det gjorde hun i onsdags, da hun fik overrakt prisen inde i byrådssalen af borgmester Trine Græse (A). Prisen gives til en kulturleder, der har gjort en særlig indsats for kulturlivet her i kommunen.

Da det hele var overstået, spillede Spillemandslauget ude i rådhushallen. Anita Bondy spiller på sav i orkestret, men den havde hun ikke lige med. Så hun sang. Og så meddelte hun, at hun ikke kunne blive hele aftenen. For hun havde faktisk fødselsdag, så hun havde lovet at komme hjem.

Hun har været med i Gladsaxe Spillemandslaug siden 1985, og hun har været formand i over 20 år.

-Folkemusikken står dit hjerte nær. Og du har gennem årene kæmpet hårdt for at folkemusikken fortsat har en plads i Gladsaxe. Blandt andet har du arbejdet for at få flere unge med som medlemmer i Gladsaxe Spillemandslaug, sagde Trine Græse blandt andet.

-Det er Kulturen i Gladsaxe og Søborg Bridgeklub, der har indstillet dig til prisen. Og i indstillingerne står blandt andet, at du er en meget smilende person og at du er rigtig god til at skabe en god stemning omkring dig.

Samtidig er du utrolig hjælpsom overfor de øvrige foreninger her i Gladsaxe, står der i indstillingen.

-Jeg har hørt, at hvis man skal finde ud af, hvor du bor, så skal man bare kigge efter et hus med noder på husets gavl. Indenfor bliver man mødt af en mannequin, der er iført navertøj. Du er nemlig ikke bare spillemand.

Anita Bondy takkede for prisen og fortalte, at det havde ændret hendes liv markant, da hun for mange år siden købte en harmonika på et loppemarked for 300 kroner. Nu spiller hun på sav, ukulele og guitar og synger.