Den hurtige bus forsvinder

Af Jan Løfberg

I forbindelse med åbningen af Cityringen næste år kommer der til at ske adskillige ændringer for buslinjerne, der kører fra, til og igennem Gladsaxe. En af de største ændringer sker i Høje Gladsaxe, hvor 250S begynder at køre uden om bydelen, og buslinje 42 – som kører gennem Bagsværd, Gladsaxe, Høje Gladsaxe og Søborg – forsvinder helt. Dermed forsvinder muligheden også for at komme hurtigt til Københavns Centrum for beboerne i de store boligblokke. Til gengæld vil linje 4A få stoppesteder i Høje Gladsaxe. Det giver godt nok flere afgange i dagtimerne, men til gengæld vil det tage meget længere tid at komme til City, hvis man ikke skifter til metroen. Ideen med busomlægningerne er netop, at man vil have folk til at søge ned i metroen så hurtigt som muligt.

