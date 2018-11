Der skal være en grænse for byggeriet OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Som Gladsaxe Bladet kunne fortælle for halvanden måned siden er der en ambition fra en bygherre om at lave et fitnesscenter og et hotel på Aslaksvej. Foto: Kaj Bonne.

Fonde søger om lov til at bygge i Bagsværd Bypark

Af Niels Rasmussen